«Ценная информация», Зеленский и Майдан: интересные и неожиданные «файлы Эпштейна»

Минюст США обнародовал более 3 млн новых документов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Telegram-канал Mash пересказал самые интересные и неожиданные «файлы Эпштейна».

Так, перед саммитом президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в 2018 году Эпштейн предлагал через третье лицо передать Кремлю «ценную информацию» о президенте США. Финансист умер спустя год после этого.

Кроме того, в одном из писем миллиардер обращался к своей аполитичной знакомой. Он предложил ей изучить формулу «Зеленский-коррупция-парламент». Также, судя по письмам, Эпштейн был уверен, что следующей мировой валютой станет российский рубль. В другом письме он пообещал члену семьи Ротшильдов «большие возможности» после переворота на Украине.

В 2017 году финансист предлагал миллиардеру Биллу Гейтсу смоделировать глобальную «пандемию» и даже обрисовывал различные варианты. Сам Гейтс якобы заразился венерическим заболеванием от одной из девушек на острове Эпштейна, из-за чего перестал общаться с ним. Джеффри обижался и много писал об этом знакомым.

Из писем также стало известно, что менеджерскими услугами Эпштейна пользовался актер Леонардо Ди Каприо. Финансист искал для него съемки в рекламах по всему миру.

В документах пять раз упоминается основатель ЛДПР Владимир Жириновский — его Эпштейн называет «клоуном-националистом». Кроме того, в письмах также упоминаются принц Эндрю, Илон Маск, Вуди Аллен, Брюс Уиллис, Кевин Спейси, Майкл Джексон, Стивен Хокинг.