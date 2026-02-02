Французские спецслужбы по указанию президента Эммануэля Макрона развернули план по устранению «неугодных лидеров» в странах Африки. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России (СВР РФ).

По данным ведомства, Париж также начал прорабатывать сценарии смены власти на Мадагаскаре и восстановления там «лояльного режима». Кроме того, установлено участие Франции в попытке государственного переворота в Буркина-Фасо 3 января 2025 года, которую удалось сорвать.

Также, по данным СВР, Франция дестабилизирует обстановку в Сахаро-Сахельском регионе при содействии местных террористических группировок и Киева. Последний обеспечивает поставки беспилотников и военных инструкторов.