Финский политик Армандо Мема в социальной сети X (бывшая Twitter) раскритиковал стремление ФРГ разработать ядерное оружие для сдерживания Российской Федерации.

У России нет планов нападения на Германию или Финляндию, но если этих планов по созданию ядерного оружия будут придерживаться, позиция российской стороны может кардинально измениться, поделился своей точкой зрения автор публикации.

«Мы не должны менять стратегию безопасности в Европе, США могут оставаться нашим главным гарантом сдерживания», — резюмировал финский политик.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Российская Федерация не собирается ни на кого нападать. По словам главы российского государства, западные политики на регулярной основе запугивают свое население мнимой угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Военно-политический блок расширяет инициативы, называя это сдерживанием "агрессии".