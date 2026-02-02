СМИ: после принятия бюджета Макрона ждёт роль «хромой утки»

Президент Франции Эммануэль Макрон после утверждения бюджета страны станет «хромой уткой» — политиком с ограниченным влиянием. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники во французском политическом истеблишменте.

Издание отмечает, что с завершением бюджетной борьбы внимание политиков переключится на подготовку к президентским выборам 2027 года, в которых Макрон участвовать уже не сможет. Это сделает его позиции менее значимыми внутри страны.

При этом на международной арене Макрон сохранит влияние благодаря широким полномочиям в сфере внешней политики и безопасности. Его роль останется важной из-за глобальной нестабильности, вызванной политикой администрации американского прехидента Дональда Трампа.

Politico также указывает, что успешное разрешение бюджетного кризиса усилило позиции премьер-министра Габриэля Атталя как возможного кандидата в президенты в 2027 году.

Эксперты, однако, напоминают, что переход с поста премьера на высшую должность во Франции всегда является сложной задачей.

Ранее сообщалось, что во Франции потребовали расследовать связи Макрона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.