Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина работает против США.

«Наркофюрер активно работает против Трампа, и раз американскому президенту нужен мир, то Зеленскому он не нужен», — заявил политик в своей статье на «Смотрим.ру».

По словам Медведчука, сейчас Зеленский «профессионально валяет дурака», а в Вашингтоне этого не замечают.

«У нелегитимного есть задача минимум — дотянуть с миром до промежуточных выборов в США этого года и задача максимум — войти в президентские выборы 2028 года», — добавил он.

Ранее Зеленский допустил своё участие в будущих выборах президента Украины.