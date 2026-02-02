Украина не сможет вернуть потерянные в ходе конфликта территории, слова президента Украины Владимира Зеленского на этот счет абсурдны. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

Зеленский заявил, что не собирается отдавать российской стороне Запорожскую атомную электростанцию без боя. Медведчук отметил, что Киев «давно без боя отдал» АЭС и вернуть ее не в состоянии, и фронт вплотную приближается к городу Запорожье. Кроме того, выполнение условий «стоим, где стоим», на которых настаивает украинский лидер, недвусмысленно означает нарушение территориальной целостности Украины, добавил политик.

До этого американская газета The New York Times написала, что новый раунд трехсторонних переговоров (РФ, США и Украина) по прекращению украинского конфликта был отложен на несколько дней «после неожиданной встречи» в эти выходные между российскими и американскими переговорщиками во Флориде. Речь о визите в Майами спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Принимавший в ней участие спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф назвал встречу продуктивной.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта.