Трамп отреагировал на шутки ведущего «Грэмми» о связи с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал остров скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и даже не оказывался рядом с ним.

По его словам, это заявление было реакцией на шутку ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноа о якобы визите Трампа и бывшего президента Билла Клинтона на остров. Трамп подчеркнул, что не может говорить за Клинтона, но лично он никогда там не был. В соцсети Truth Social он написал:

— Я никогда не был на острове Эпштейна и даже близко к нему, — написал он в Truth Social.

Американский лидер также резко раскритиковал премию «Грэмми», назвав ее ужасной. Он выразил недовольство шуткой ведущего и анонсировал судебные разбирательства в отношении Ноа.

Минюст США опубликовал около трех миллионов страниц документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, а также тысячи видео и изображений, что стало крупнейшей публикацией материалов по этому делу на сегодняшний день, сообщает NYT. В документах упоминаются известные личности, включая президента США Дональда Трампа, экс-президента Билла Клинтона, предпринимателей Билла Гейтса и Илона Маска.