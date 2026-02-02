Десятки русских врачей уволили в стране ЕС и усугубили кадровый кризис

В Даугавпилсе в один день были уволены 58 сотрудников региональной больницы, имеющих гражданство России и Белоруссии. Информация о массовом сокращении подтвердилась вечером 30 января и вызвала резонанс в городе, где система здравоохранения уже испытывает острый дефицит кадров.

Как стало известно, увольнения прошли в Даугавпилсской региональной больнице на основании действующей редакции закона о национальной безопасности. Документ запрещает гражданам России и Белоруссии работать на государственных и муниципальных объектах, отнесенных к критической инфраструктуре. Поправки были приняты в Латвии в мае 2025 года, пишет Взгляд.

Под сокращение попали сотрудники разных категорий — от врачей до младшего персонала. Все они проживали в Латвии либо с рождения, либо на протяжении десятилетий и ранее не сталкивались с претензиями со стороны государства. Власти города заявили, что решение принималось без участия муниципалитета и не может быть пересмотрено на местном уровне.

Даугавпилс — один из самых русскоязычных городов Латвии, где около 75% населения используют русский язык в быту. После распада СССР значительная часть жителей республики оказалась в статусе неграждан или получила паспорта России и Белоруссии, не покидая страну проживания. Эти обстоятельства на протяжении многих лет определяли кадровую структуру социальной сферы, включая здравоохранение.

Ситуация усугубляется тем, что латвийская медицина давно находится в состоянии системного кризиса. По официальным данным, в стране не хватает тысяч специалистов, прежде всего медсестер. Причинами называют старение персонала, низкий уровень оплаты труда, высокую нагрузку и отток молодых врачей за границу. В результате Латвия уже занимает одно из первых мест в Евросоюзе по длительности ожидания медицинской помощи. Прием у профильных специалистов растягивается на месяцы, а в ряде случаев — почти на год.

После увольнений в Даугавпилсе жители города начали массово обсуждать происходящее в социальных сетях. Люди указывают, что сокращения затронули ключевые подразделения больницы, включая операционные блоки, и ставят под сомнение способность учреждения работать в прежнем режиме. Отдельное возмущение вызвала информация о том, что уволенным сотрудникам не выплатили компенсации, предусмотренные при сокращении штатов.

По данным местных активистов, аналогичные увольнения ранее уже проходили на других муниципальных предприятиях — в водоканале, на очистных сооружениях и на железной дороге. Однако в тех случаях события не получали широкой огласки, поскольку уволенные предпочитали не привлекать к себе внимание, опасаясь последствий.

Опасения связаны с практикой последних лет. В 2022 году власти Латвии аннулировали ранее выданные виды на жительство гражданам России и обязали их сдавать языковые экзамены и заполнять анкеты лояльности. Те, кто не справился с требованиями, были выдворены из страны. На этом фоне любое публичное недовольство воспринимается как риск утраты права на проживание.

По неофициальной информации, в 2025 году аналогичные меры могут быть распространены и на неграждан Латвии. В ряде отраслей им уже рекомендовали в срочном порядке проходить натурализацию. При этом сама процедура получения гражданства в последние годы была существенно ужесточена, а критерии лояльности расширены.

Ранее в 2024–2025 годах в Латвии прошли массовые увольнения русскоязычных педагогов. Поводом стали требования к уровню владения латышским языком. Уход большого числа опытных учителей ударил по системе среднего образования и усилил кадровый дефицит.

Эксперты отмечают, что последовательное вытеснение специалистов по признаку гражданства и языка приводит не только к социальной напряженности, но и к подрыву базовых государственных институтов. Исторические параллели с политикой дискриминации в Европе XX века в этой связи звучат все чаще, поскольку системное ограничение прав профессиональных групп уже приводило к долгосрочным негативным последствиям для самих государств.

В случае с Даугавпилсом эффект стал очевиден сразу. Увольнение почти 60-ти медработников в городе с хронической нехваткой персонала напрямую отражается на доступности медицинской помощи и безопасности жителей. Вопрос о том, кто восполнит образовавшийся кадровый провал, на данный момент остается без ответа.