Что произошло в мире 2 февраля: гибель тургруппы Дятлова и золотая лихорадка

2 февраля в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — гибель тургруппы Дятлова и Калифорнийская золотая лихорадка. Подробности — в материале «Рамблера».

Гибель тургруппы Дятлова

В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на Северном Урале погибла группа из девяти туристов-лыжников под руководством Игоря Дятлова. Официальное следствие считает причиной схода лавины: Дятлов предупредил группу, но они не смогли найти палатку из-за снега и умерли от обморожения. Существуют и другие версии: от нападения преступников до вмешательства духов или внеземных цивилизаций. Расследование завершилось в мае 1959 года без установления состава преступления. Точная причина гибели группы остается неизвестной.

Золотая лихорадка

2 февраля 1848 года в Сан-Франциско прибыл первый парусник с китайскими переселенцами, прибывшими в рамках Калифорнийской золотой лихорадки. Лихорадка началась 24 января, когда Джеймс В. Маршалл нашел золото у лесопилки Саттера, принадлежавшей калифорнийскому предпринимателю Джону Саттеру, на реке Американ-Ривер. Золотая лихорадка вызвала массовый приток людей в Калифорнию, привлекая старателей из разных штатов США и со всего мира.

Осада Москвы

2 февраля 1238 года армия хана Бату, которую русские летописи также называют Батыем, разрушила Москву, находившуюся в составе Владимиро-Суздальского княжества. Для Москвы это стало первым случаем нападения со стороны иностранных захватчиков в ее истории.

В России учреждена Воинская морская комиссия

Воинская морская комиссия, созданная по указу императрицы Анны Иоанновны, начала свою деятельность 2 февраля (22 января по старому стилю) 1732 года. Работа комиссии продолжалась до 1738 года под руководством графа Андрея Остермана. Основной задачей было изучение состояния корабельного и галерного флотов и разработка мер для их улучшения.

Битва при Линкольне

2 февраля 1141 года в Линкольне, Англия, развернулась битва при Линкольне, ставшая ключевым эпизодом гражданской войны 1135–1154 годов. В этом сражении столкнулись силы, поддерживающие короля Стефана, и войска королевы Матильды Шотландской.