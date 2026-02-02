В западных странах, в отличие от России, политические решения принимают олигархи, проводя в том числе и антироссийскую политику. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер.

По его словам, официальные власти в западных странах вынуждены учитывать мнение олигархов и принимать решения не по своей воле.

«На Западе именно олигархи управляют, а премьер-министры и президенты подчиняются им. Так что мы даже не знаем точно, кто все эти олигархи. (…) Мы не знаем, какие у них цели, но мы видим, что происходят очень странные вещи», — отметил политолог.

Среди таких «странных вещей» он назвал ЛГБТ*-повестку («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), «за которую никто не голосовал», а также иррациональную враждебность к России, которая разрушает в том числе и энергетическую безопасность стран Запада.

При этом сама Россия, по словам Алекса Крайнера, уже «стала определенно глобальной силой, с которой приходится считаться», в том числе и за счет ограничения в стране власти олигархов.

«Наблюдая за конфликтом на Украине, мы видим, что Россия — это не просто развитая экономика, а очень устойчивая система. Несмотря на то, что против нее были введены самые масштабные санкции в истории, это не вывело ее из равновесия, не дестабилизировало. И это результат ограничения власти олигархии, но на Западе это просто немыслимо», — констатировал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции заявил о том, что Запад долгие годы «сознательно создавал» первопричины конфликта на Украине и превращал страну «в угрозу безопасности» России. А сейчас в НАТО готовятся к войне.

