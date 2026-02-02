Бывший государственный секретарь президента Франции Пьер Лелуш в эфире телеканала TVL заявил, что Европа оказалась главным проигравшим в конфликте на Украине.

По мнению Лелуша, период после окончания российско-украинского конфликта будет нестабильным. Он уточнил, что европейские войска точно не будут охранять украинские границы.

Экс-госсекретарь Франции уточнил, что конфликт на Украине показал отсутствие стратегического видения у западных политиков, ведь они последовали за Вашингтоном, ввязавшись в конфликт и приблизившись к противостоянию с Россией.

«Но настоящие рогоносцы здесь — европейцы. Когда идешь на войну, лучше знать, как из нее выйти», — отметил Лелуш.

Он подчеркнул, что «ни немцы, ни кто-либо другой не хотят воевать с Россией».