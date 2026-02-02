Над Одессой в момент полнолуния взошли четыре луны

Жители Одессы на юге Украины поздно вечером 1 февраля заметили в небе сразу четыре луны - это необычное явление называется парселена. Кадры очевидцев показал в своем Telegram-канале ТСН.

© Российская Газета

На снимках настоящая Луна находится слева, а правее от нее ровным рядом чуть более бледные три ложные луны.

В течение суток с 1 на 2 февраля наблюдалось полнолуние так называемой Снежной Луны. Лунный диск был виден отчетливо и полностью, а на фоне мороза таковых в небе оказалось на три больше.

Из четырех лун только одна была настоящей, а остальные три - ложные. Свет от настоящей луны преломляется в плоских кристаллах льда и создает иллюзию сразу нескольких дисков, что и называется парселеной.

Аналог днем - паргелий, когда в небе видны ложные солнца наряду с настоящей звездой.

Парселену недавно наблюдали жители Москвы, а паргелий видели на Аляске.