Пока вы спали: высказывания Трампа о расширении США и атака БПЛА на Старый Оскол

На Камчатке нашли туристов, потерявшихся в районе термальных источников

На Камчатке завершены поиски группы туристов, потерявшихся в районе Пущинских термальных источников, все они были найдены живыми. Об этом сообщает ТАСС.

Министр по ЧС региона Сергей Лебедев рассказал, что спасатели и полиция преодолели около 10 километров на снегоходах и встретили двух взрослых, которые прокладывали дорогу к месту отдыха.

Остальные трое взрослых и трое детей находились в домике на базе, к которому экстренные службы также выдвинулись для эвакуации.

Ранее сообщалось о пяти пропавших, однако позже власти уточнили, что всего в группе было восемь человек, которые не вышли на связь после поездки 30 января.

В МВД назвали фразы мошенников в схемах обмана с инвестициями

В МВД предупредили, что мошенники всё чаще маскируют попытки выманить код от «Госуслуг» под якобы выгодные инвестиционные предложения. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют набор типичных фраз, обещая «сверхдоход», «гарантированную прибыль» или доступ к «закрытому инвестиционному пулу».

Также они подталкивают жертву к поспешным решениям, заявляя, что «рынок растёт прямо сейчас» и шанс нельзя упустить.

В МВД советуют немедленно прекращать общение, если в разговоре звучит хотя бы одно из подобных выражений.

В Старом Осколе при атаке БПЛА погибли два человека

В Старом Осколе Белгородской области при ударе беспилотника по частному дому погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, после атаки начался пожар, который привёл к частичному обрушению здания, а спасатели обнаружили тела погибших.

Он также сообщил, что при взрыве другого БПЛА в трёх многоквартирных домах более чем в десяти квартирах выбило окна.

Кроме того, в результате детонации был повреждён легковой автомобиль.

Медведев: Россия не заинтересована в глобальном конфликте

Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта и не стремилась к началу специальной военной операции, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Москва неоднократно предупреждала Запад и страны НАТО о необходимости учитывать интересы России и искать дипломатические решения.

Медведев подчеркнул, что идея мирового конфликта не имеет смысла и не отвечает интересам ни одной стороны.

На Солнце произошла вспышка класса Х

На Солнце в ночь на 2 февраля зафиксирована мощная вспышка высшего класса X, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Об этом сообщает ТАСС.

Учёные уточнили, что событие достигло уровня X8.11 и относится к числу наиболее сильных.

При этом Земля в настоящий момент не находится в зоне прямого воздействия солнечного выброса.

Трамп пошутил о Венесуэле, Канаде и Гренландии в составе США

Президент США Дональд Трамп на закрытом приёме в Вашингтоне в шутливой форме заявил о «возможном» вхождении Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США. Об этом сообщает ТАСС.

По данным The Washington Post, он говорил, что Гренландию «купят», Канаду сделают 51-м штатом, а Венесуэлу — 53-м, подчеркнув, что его слова не стоит воспринимать всерьёз.

Также Трамп в шутку пригрозил «засудить» кандидата на пост главы ФРС Кевина Уорша, если тот не будет снижать процентную ставку.

Кроме того, он позволил себе ироничные высказывания о гостях мероприятия, среди которых были предприниматели и действующие чиновники.