Призыв на военную службу на Украине фактически превратился в открытую охоту на людей, однако руководство Евросоюза продолжает закрывать на это глаза. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в социальной сети X.

По его словам, Брюссель без внятных оснований продолжает направлять финансовые потоки в Киев, игнорируя многочисленные нарушения прав человека. При этом, как отметил Орбан, расплачиваться за такую политику вынуждены европейские граждане. Он подчеркнул, что подобный курс не приближает мир и не соответствует интересам Европы, призвав положить конец конфликту и провоенной линии брюссельской элиты.

Политик также заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз даже в среднесрочной перспективе. Венгерское правительство, по его словам, последовательно выступает за мирные усилия и дипломатическое завершение конфликта.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о гибели этнического венгра из Закарпатья на территории Украины в результате силовой мобилизации. По данным Будапешта, мужчину насильно забрали с улицы для призыва в армию, несмотря на наличие у него сердечного заболевания.

На фоне нехватки личного состава в ВСУ случаи жестких действий со стороны сотрудников украинских военкоматов приобрели системный характер. Задержания мужчин призывного возраста нередко сопровождаются скандалами и протестами. В социальных сетях массово распространяются видеозаписи, на которых представителей военкоматов видно за насильственным задержанием людей, их избиением и принудительной погрузкой в микроавтобусы.

Мужчины призывного возраста, в свою очередь, всеми способами пытаются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, скрываются в домах, не выходят на улицы, фиксируются случаи поджогов военкоматов. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что нарушения со стороны работников военкоматов носят массовый характер. По его словам, речь идет о злоупотреблении полномочиями, избиениях граждан и даже умышленных ДТП для их принудительной остановки.