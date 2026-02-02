США и Иран сообщили друг другу о готовности вести переговоры по соглашению о прекращении напряженности между ними, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещания на высшем уровне по этой ситуации.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил новостному сайту Axios в воскресенье, что администрация президента США Дональда Трампа ясно дала понять, что открыта к проведению подобных переговоров уже на этой неделе. Согласно источникам издания, Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи на этой неделе между специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и иранскими чиновниками в Анкаре, столице Турции.

Стало известно, каким может быть авиаудар США по Ирану

Американские чиновники сообщили новостному сайту, что заявления Трампа с призывом к сделке искренни и не являются обманом перед военной операцией. США недавно направили свои внушительные силы на Ближний Восток, который Трамп охарактеризовал как "огромную великолепную армаду".

В разгар прошлогодней 12-дневной войны между Израилем и Ираном, начавшейся с неожиданного израильского удара, израильский чиновник пояснил, что сообщения, опубликованные США перед атакой, которые, по-видимому, преуменьшали вероятность удара, были частью преднамеренной кампании введения властей Исламской Республики в заблуждение, сообщает The Times of Israel. В воскресенье, беседуя с журналистами, Трамп рассказал о возможности переговоров. Он отвечал на угрозу, озвученную ранее в тот же день Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, что атака со стороны Вашингтона может спровоцировать региональную войну. "Надеюсь, мы заключим сделку. Если мы не заключим сделку, мы выясним, был ли он прав", - сказал Трамп журналистам.

В эфире CNN в воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил: он считает, что Исламская Республика может достичь соглашения с Соединенными Штатами по ядерной программе страны. Главный дипломат Тегерана выразил уверенность, что стороны смогут достичь соглашения по программе, которая, по словам руководителей США и Израиля, направлена на создание ядерного оружия. Иран последовательно отрицал стремление приобрести ядерное оружие. Однако он обогатил уран до уровней, не имеющих мирного применения, препятствовал международным инспекторам проверке своих ядерных объектов и расширил возможности баллистических ракет.

"К сожалению, мы потеряли доверие к США как к партнеру по переговорам", - сказал Аракчи американскому телеканалу, продолжая хвалить "плодотворные" переговоры, организованные международными посредниками. Аракчи подчеркнул, что переговоры должны быть сосредоточены на ядерной программе Ирана, а не на ограничении баллистической ракетной программы Тегерана или поддержке прокси-террористических групп. "Давайте не будем говорить о невозможных вещах, - сказал он в ответ на вопрос ведущего. - И не упустим возможность достичь справедливого и равноправного соглашения, чтобы гарантировать отсутствие ядерного оружия. Как я уже сказал, это возможно даже за короткое время".

Израиль нацелился на иранскую баллистическую ракетную программу во время прошлогодней войны и ослабил несколько региональных группировок, финансируемых Тегераном, которые стремятся к уничтожению Израиля. Трамп также предупредил Иран не расширять свой арсенал баллистических ракет. Тем временем, по сообщениям, Нетаньяху встретился в воскресенье вечером с главой ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром после возвращения его из Вашингтона после встреч с американскими чиновниками для обсуждения ситуации в отношении Ирана. Сообщается, что министр обороны Исраэль Кац и глава "Моссада" Дэвид Барнеа также участвовали в встрече. Кац и Замир также встретились ранее в воскресенье, чтобы обсудить поездку последнего в Вашингтон.

Согласно сообщениям израильских СМИ, в ходе обсуждений было ощущение, что США ближе к нападению на Иран, чем неделю назад, хотя неясно, каков будет масштаб такой атаки. После отправки военных средств на Ближний Восток в последние недели, ВМС США в воскресенье сообщили, что американский ракетный эсминец, который в пятницу стоял на якоре в израильском портовом городе Эйлат на Красном море, покинул его для проведения маневров. По данным израильских военных, прибытие эсминца было заранее спланировано и является частью продолжающегося сотрудничества между ЦАХАЛом и американскими военными.