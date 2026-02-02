Кличко: перед властями Украины стоит вопрос выживания, а не должностей

На Украине сложилась действительно очень непростая ситуация, и перед властями сейчас стоит вопрос выживания, а не должностей. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя возможность проведения выборов в военное время.

"В этот момент, когда люди платят за существование государства своей жизнью, кто-то мечтает о каких-то должностях, политических перспективах... Перед нами стоит вопрос выживания", — сказал Кличко.

Американский профессор рассказал о западной стратегии в отношении Украины

По его словам, сейчас ключевая задача Украины — выстоять, "защитить независимость и территориальную целостность". Кличко подчеркнул, что только в случае, если получится это реализовать, можно будет двигаться дальше и начать готовиться к выборам.