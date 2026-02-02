В Израиле ответили президенту Польши на слова о вине СССР в холокосте

Лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров заявил, что обвинения президента Польши Кароля Навроцкого в адрес СССР оскорбляют память жертв холокоста и советских солдат-освободителей.

Скандальное заявление прозвучало в ходе памятной церемонии на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау. Польский лидер признал факт освобождения лагеря силами Красной армии, однако при этом попытался обвинить СССР в начале Второй мировой войны.

В ответ на это Трапиров в беседе с РИА Новости назвал подобные высказывания опасным актом ревизионизма.

«Мы с решительным возмущением отвергаем попытки переложить ответственность за Холокост с нацистских палачей на тех, кто ценой миллионов жизней остановил фашизм. Высказывания Навроцкого — это не просто искажение истории. Это опасный акт исторического и политического ревизионизма, который оскорбляет память жертв Холокоста и солдат-освободителей», — подчеркнул Трапиров.

Он напомнил, что ворота Освенцима открыли солдаты Красной армии, заплатившие за победу кровью, а попытки приравнять освободителей к палачам объективно способствуют обелению нацизма.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на выступление президента Польши Кароля Навроцкого в музее Освенцима.