В сеть попали снимки десятков обнаженных девушек из дела Эпштейна

Газета.Ruиещё 1

Минюст США среди материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна опубликовал десятки фотографий обнаженных девушек. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

На сайте ведомства появились 40 кадров, на которых показаны люди с не размытыми или закрытыми лицами. Отмечается, что кадры были сделаны на острове Эпштейна, в спальнях и других комнатах, принадлежащих финансисту. По информации журналистов, некоторые из этих людей были несовершеннолетними.

Адвокаты в беседе с NYT указали на небрежность сотрудников американского минюста, которые перед публикацией сексуально откровенных изображений должны были отредактировать их, чтобы информация не могла использоваться для идентификации жертв. Адвокаты выразили возмущение, что в 180 тысячах изображений были старательно скрыты имена знаменитых людей, которые могли быть причастны к преступлениям Эпштейна, а жертв — выложили без цензуры.

Позже большинство снимков, несоответствующих этических нормам, удалили, отметили в газете. 30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В этих материалах в том числе фигурирует президент Франции Эммануэль Макрон. Согласно документам, он вел тайную переписку с Эпштейном через посредника с 2016 года.

Кроме того, в файлах Эпштейна три тысячи раз упоминается американский лидер Дональд Трамп. В частности, его имя всплыло в деле об изнасиловании 13-летней девочки.