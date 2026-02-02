Номинированный на «Оскар» сценарист арестован в Иране

В Иране задержали сценариста Мехди Махмудяна, номинированного на «Оскар» за сценарий фильма «Простая случайность». Причиной ареста стало его высказывание, направленное против подавления протестов властями. Об этом сообщает The New York Times.

«Иранский сценарист, номинированный на премию "Оскар", был арестован в эти выходные после того, как подписал заявление, осуждающее правительство за жестокое подавление протестов», — говорится в публикации.

Как сообщает американское агентство Human Rights Activists, Махмудян оказался в числе нескольких человек, поставивших подпись под этим письмом и впоследствии задержанных в минувшие выходные. Письмо подписали в общей сложности 17 известных юристов, деятелей искусства и активистов.

Информация о местонахождении Махмудяна и остальных фигурантов на данный момент отсутствует. Также нет сведений о деталях возбуждённых против них дел.

