Обвиненный в секс-торговле Эпштейн интересовался Рубио

Финансист Джеффри Эпштейн, известный по обвинению в педофилии, тщательно отслеживал политическую карьеру госсекретаря США и советника президента по нацбезопасности Марко Рубио. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на базу данных минюста США, где собрана переписка и аналитические материалы, поступавшие в адрес Эпштейна в период его активной деятельности.

В документах отмечается, что имя одного из ключевых чиновников администрации США многократно фигурирует в письмах, справках и новостных подборках, которые получал Эпштейн, когда Рубио был сенатором от Флориды и участвовал в праймериз Республиканской партии на выборах президента в 2016 году.

«Кажется очаровательным, что Марко Рубио нервничает в ответственные моменты, хватается за бутылку воды, начинает потеть и ведет себя как робот», — говорится в одной из аналитических записок о действующем главе Госдепа США, пишет РИА Новости.

Из переписки, вошедшей в базу минюста США, также следует, что в феврале 2016 года Эпштейн писал экс-советнику Белого дома Кэтрин Руммлер.

«Вы были правы, Рубио смотрится лучше», — говорится в письме.

Ранее стало известно, что Эпштейн поднимал тему выборов президента Украины в 2019 году. А Минюст США опубликовал в материалах дела Эпштейна десятки необработанных фотографий обнаженных людей.