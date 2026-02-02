Президент США назвал себя способным спасти финансовое положение ООН

Американский президент Дональд Трамп в воскресенье выступил защитном ООН, отметив, что организация обладает «огромным потенциалом», в том числе миротворческим, и опровергнув возможность закрытия штаб-квартиры в Нью-Йорке.

«Если бы они пришли к Трампу и сказали ему [о проблеме], я бы заставил всех заплатить, точно так же, как я заставил заплатить НАТО», – сказал Трамп Politico в телефонном интервью.

Президент США заявил, что один его телефонный звонок приведёт к тому, что страны начнут присылать чеки «в течение нескольких минут». Так глава Белого дома представил себя как единственного, кто способен стабилизировать финансовую ситуацию ООН.

Трамп сформулировал защиту ООН как вопрос долгосрочной глобальной стабильности. Он предположил, что организация незаменима для «урегулирования войн».

«Когда меня больше не будет рядом, улаживать войны сможет ООН», – заметил Трамп, подчеркнув, что этот институт остаётся необходимой опорой.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Организация Объединенных Наций неправильно расходует средства, предоставляемые Соединенными Штатами. ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, в том числе США, которые являются крупнейшим донором организации. Гутерреш предупредил об угрозе финансового коллапса в ООН из-за неплатежей.