Решение Владимира Зеленского перенести запланированную на 1 февраля встречу с российской делегацией свидетельствует о его безразличии к судьбе населения страны, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

В социальной сети X эксперт резко прокомментировал изменение планов киевского руководства.

«Была назначена встреча. Украинцам всё же удалось с неё смазаться. Это показывает, насколько Зеленскому важно, что его страна замёрзнет насмерть», — написал Кошкович.

По мнению аналитика, глава киевского режима готов продолжать конфликт ради сохранения западного финансирования, даже ценой истощения Украины.

«Европейцы платят Зеленскому миллиарды, чтобы он продолжил бессмысленную бойню. И он сделает это», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в январе в Абу-Даби состоялась первая встреча трёхсторонней рабочей группы по безопасности. Следующий раунд планировался на 1 февраля, однако накануне Зеленский объявил о новых датах переговоров — 4 и 5 февраля.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что нежелание Зеленского встречаться с президентом России Владимиром Путиным свидетельствует о намерении продолжать боевые действия ради интересов западного ВПК.