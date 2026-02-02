Экс-аналитик ЦРУ допустил размещение ядерного оружия США в Гренландии

США могут разместить свое ядерное оружие в Гренландии, если на острове будут открыты новые американские военные базы. Таким мнением в беседе с ЦРУ Ларри Джонсон.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты действовали аналогичным образом на других своих военных объектах за рубежом. «Да, конечно [Вашингтон может разместить в Гренландии ядерное оружие]. В Англии у нас уже есть ядерное оружие. В чем тут разница?» — сказал Джонсон.

Эксперт также добавил, что Дания и Гренландия никогда не пытались помешать изменению военного присутствия США на острове.

Ранее президент США Дональд Трамп пошутил, что Гренландия может стать 52-м штатом страны. Кандидатом на место 51-го штата американский лидер назвал Канаду, а на место 53-го — Венесуэлу.