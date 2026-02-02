В Германии начинается крупнейшая забастовка на общественном транспорте

В понедельник Германию охватит масштабная волна забастовок, организованная профсоюзом Ver.di.

Согласно анонсу профсоюза, миллионам пассажиров предстоит столкнуться с серьёзными ограничениями с раннего утра и до поздней ночи. Полная остановка транспорта ожидается в Берлине, Гамбурге и Бремене. Также встанут автобусы и трамваи в Мюнхене, Нюрнберге, Штутгарте, Кёльне, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Дрездене и многих других городах.

Цель акции — усилить давление на работодателей в ходе текущих переговоров. Ver.di требует сокращения рабочей недели, увеличения времени отдыха и повышения надбавок за сложные смены. Ожидается, что в забастовке примут участие около 100 тыс. сотрудников из 150 транспортных предприятий.

Ранее газета Bild сообщила, что немецкие профсоюзы рассматривают возможность проведения массовых протестов против правительства канцлера Фридриха Мерца.