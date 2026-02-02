Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн считал, что следующей мировой валютой должен стать российский рубль. Об этом говорится в новых документах по его делу, опубликованных министерством юстиции США.

© Газета.Ru

"Следующей по-настоящему мировой валютой должен быть российский рубль, а не китайский юань", - сказано в электронном письме финансиста на имя бывшего премьер-министра Норвегии Турбьёрна Ягланда.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовал минюст США.

Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе "большие объемы коммерческой порнографии", которая была обнаружена на устройствах финансиста. Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек.

По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.