Глава МИД Чехии будет игнорировать администрацию президента

Глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что будет игнорировать администрацию президента Петра Павела в связи с конфликтом из-за отказа главы государства утвердить министром окружающей среды Филипа Турека.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Господина президента не только я лично, но и как Министерство иностранных дел мы будем теперь просто игнорировать», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства на чешском ТВ.

Ранее Мацинка заявил, что Чехия больше не может финансировать инициативу по поставкам боеприпасов для Вооружённых сил Украины.