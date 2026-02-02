$75.7390.47

Один европейский лидер упоминался в материалах по делу Эпштейна более 200 раз

Lenta.ruиещё 1

Имя французского президента Эммануэля Макрона встречается в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна более 200 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы, опубликованные американским минюстом.

© РИА Новости

Некоторые из электронных писем Эпштейна были целиком посвящены лидеру Франции. В одном из них финансист утверждал, что политик обращается к нему за помощь и просит нестандартные и продуманные идеи практически на любые темы. При этом не уточняется, кому было отправлено это письмо.

Также в письме говорится о больших амбициях Макрона — Эпштейн утверждал, что политик якобы хочет возглавить Европу, а возможно и весь мир.

Ранее британское издание Daily Mail заявило, что Эпштейн якобы мог быть связан с российскими спецслужбами.