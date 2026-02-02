Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа является единственным источником финансовой помощи Украине.

«Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы», — подчеркнул он в беседе с Liberation.

Ранее бывший министр иностранных дел Союзной Республики Югославия Живадин Йованович выразил мнение, что Владимир Зеленский стремительно теряет доверие союзников, а его тактика на переговорах по Украине перестала быть эффективной.