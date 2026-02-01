Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш придерживается двойных стандартов. На это указывает его заявление о неприменимости принципа самоопределения народов к ситуации с Крымом и Донбассом. Об этом в беседе с ТАСС заявил французский политик Фабрис Сорлин.

«Оно [заявление Гутерриша] показывает, что внутри этой организации существуют двойные стандарты. Нет абсолютно никаких причин, по которым одни народы, как, например, народ Гренландии, имеют право на самоопределение, а другие, как народ Донбасса или Крыма, — нет», — сказал Сорлин.

Он также напомнил, что ездил и в Крым, и в Донбасс, и в ходе своих визитов видел, что жители этих регионов хотели присоединиться к России. Политик подчеркнул, что с точки зрения международного права отсутствуют причины, по которым юридически нельзя бы было признать результаты референдумов в Крыму, Донбассе и Новороссии.

Гутерриш сообщил, что ООН находится под угрозой неминуемого финансового краха

29 января Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу.