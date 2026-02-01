Трамп выступил с резким заявлением насчет ООН

Трамп заявил, что мог бы заставить членов ООН выплатить долги по взносам
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что мог бы заставить членов ООН выплатить задолженности по взносам.
По его словам, ему достаточно «просто позвонить в эти страны», и они «пришлют чеки в течение нескольких минут».
Весной прошлого года Трамп выступил с предложением сократить большинство американских взносов в структуры ООН.
Ранее Bloomberg сообщал, что США завершили процедуру выхода из ВОЗ с долгом на $260 млн.