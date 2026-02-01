Трамп выступил с резким заявлением насчет ООН

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что мог бы заставить членов ООН выплатить задолженности по взносам.

«Если бы они пришли к Трампу и сказали ему об этом, я бы заставил всех заплатить, точно так же, как я заставил НАТО заплатить», — сказал он изданию Politico.

По его словам, ему достаточно «просто позвонить в эти страны», и они «пришлют чеки в течение нескольких минут».

Весной прошлого года Трамп выступил с предложением сократить большинство американских взносов в структуры ООН.

ООН Судного дня: когда Совет мира Трампа заменит Организацию Объединенных Наций

Ранее Bloomberg сообщал, что США завершили процедуру выхода из ВОЗ с долгом на $260 млн.