В Чехии разгорелся крупный политический скандал

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что его ведомство и лично он будут игнорировать администрацию президента республики Петра Павела в связи со спором на минувшей неделе из-за отказа главы государства утвердить министром окружающей среды почетного президента возглавляемого Мацинкой движения «Автомобилисты» Филипа Турека. Об этом сообщает Чешское ТВ.

По мнению Мацинка, это самый разумный способ, чтобы не обострять ситуацию. Министр добавил, что ему не за что извиняться перед Павелом.

27 января президент Чехии получил от Мацинки два текстовых сообщения. В них говорилось о том, чтобы президент республики решил вопрос о назначении главой минприроды Турека. Возглавляемое Мацинкой движение «Автомобилисты» наряду с движениями ANO (Акция недовольных граждан) и SPD (Свобода и прямая демократия) входит в состав правящей коалиции.

В случае назначения Турека Мацинка обещал Павелу спокойствие, а в ином — угрожал сжечь мосты так, чтобы это вошло бы «в учебники политологии как экстремальный случай сосуществования».

Президент Чехии посчитал подобное попыткой шантажа и сообщил, что передаст данные сообщения в правоохранительные органы для расследования.