На Западе объяснили невозможность принять Украину в Евросоюз
Мобилизация на Украине сейчас стала ничем иным, как открытой охотой на людей, но в Брюсселе этого предпочитают не замечать. На это указал политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в социальной сети X.
Чиновник также отметил, что, в частности, из-за этого нельзя говорить о вступлении Украины в Евросоюз даже в среднесрочной перспективе.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал иллюзией идею о том, что кредиты Украины могут быть погашены российскими средствами.