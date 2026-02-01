На Западе объяснили невозможность принять Украину в Евросоюз

Мобилизация на Украине сейчас стала ничем иным, как открытой охотой на людей, но в Брюсселе этого предпочитают не замечать. На это указал политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в социальной сети X.

«ЕС продолжает без всяких рациональных оснований вливать деньги в Украину, игнорируя серьезные нарушения прав человека и требуя от европейских граждан расплачиваться за это», — написал Орбан, подчеркнув, что такая политика Брюсселя не отвечает интересам Европы и не способствует достижению мира.

Чиновник также отметил, что, в частности, из-за этого нельзя говорить о вступлении Украины в Евросоюз даже в среднесрочной перспективе.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал иллюзией идею о том, что кредиты Украины могут быть погашены российскими средствами.