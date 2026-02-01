Администрация Трампа сообщила Ирану, что готова к переговорам

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану, что готова к встрече, чтобы обсудить возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Они утверждает, что Вашингтон подал Тегерану сигналы о готовности к встрече через несколько каналов.

По данным издания, Трамп еще не принял окончательного решения о нанесении удара по исламской республике и по-прежнему открыт для дипломатии.

28 января замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что участие Ирана в переговорах с США не заставит Тегеран снизить уровень готовности к потенциальной войне.

Иранский дипломат напомнил, что летом 2025 года Штаты атаковали Иран именно в период переговоров между странами. Гариб-Абади предупредил Вашингтон, что оказание давления стягиванием сил в регион не приведет к ожидаемому результату.

Президент США Дональд Трамп 22 января заявил, что у американских военно-морских сил много кораблей, идущих в направлении Ирана «на всякий случай». Он подчеркнул, что в сторону направляются крупные силы, но добавил, что «предпочел, чтобы ничего в итоге не произошло».