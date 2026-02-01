Глава МИД европейской страны призвал к диалогу с Россией

У европейских стран должна быть возможность говорить с Россией напрямую, чтобы отстаивать свои интересы. С такой точкой зрения в интервью газете Франции Жан-Ноэль Барро.

«Европейцы, которые сегодня являются главными сторонниками Украины в финансовом и военном плане, должны иметь возможность располагать каналом [связи] для отстаивания своих интересов», — сказал дипломат, призвав не перекладывать ответственность на кого-то другого.

Он также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном возобновлении диалога с Россией, заявив, что Париж никогда не исключал такой возможности. В то же время он подчеркнул, что такой диалог возможен только при условии, что он будет полезным и прозрачным по отношению к Украине и ее европейским партнерам.

Макрон: европейцы должны участвовать в переговорах по Украине

Ранее Макрон заявил, что Франция полна решимости усилить давление на Россию.