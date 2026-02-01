Украинский народ истощен из-за конфликта с Россией. С таким заявлением выступил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он сомневается, что его стране удастся продержаться еще два года.

— Мы истощены, и это в первую очередь не о запасах оружия и ракет, а о людях. У нас всего лишь 40 миллионов человек, и все они истощены. Наши солдаты не могут сражаться в течение четырех–десяти лет, — заявил Ким в интервью британской газете Independent.

Губернатор выразил сомнение в том, что Украина вообще сможет продержаться еще два года.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столицу Украины ожидает гуманитарная катастрофа. По его словам, только в январе город покинули около 600 тысяч человек. Он отметил, что во время двух последних ракетных атак удары пришлись по тепловым станциям, что привело к критическим проблемам с отоплением. В ряде зданий температура опустилась настолько, что люди не могут пользоваться туалетом, так как вода замерзла, а на подоконниках образовались сосульки из конденсата.

14 января украинский президент Владимир Зеленский объявил о том, что намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в национальной энергетике. Также он дал поручение подготовить пересмотр правил по комендантскому часу в период сильных холодов.