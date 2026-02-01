Трамп сделал заявление о соглашении с Ираном

Президент США подчеркнул наличие вблизи его берегов военных судов.

© ТАСС/Zuma

«Там находятся крупнейшие и самые мощные корабли в мире, совсем рядом. Через пару дней, надеюсь, мы заключим сделку», — заявил он журналистам.

Трамп также напомнил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с руководством Кубы, напомнив, что островное государство находится в состоянии упадка. Именно поэтому США рассчитывают на уступки со стороны Гаваны.

По словам Трампа, тяжёлая экономическая ситуация на острове может способствовать прогрессу в диалоге.

Ранее Дональд Трамп заявил, что армада движется в сторону исламской республики, выразив надежду, что Тегеран согласится заключить сделку, предполагающую отказ от ядерного оружия. В четверг американский лидер подписал указ, по которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Также он объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу нацбезопасности, якобы исходящую от Гаваны.