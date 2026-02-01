Зеленский назвал ненормальной ситуацию с теплом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский в посте в своем Telegram-канале назвал ситуацию с теплом в Киеве «чрезвычайно сложной».

© ТАСС/Zuma

По словам главы государства, более 500 многоэтажек все еще остаются без отопления. В городе до сих пор продолжаются ремонтные работы. Политик отметил, что эта ситуация не может восприниматься как что-то нормальное: такое положение дел сохраняется не первую неделю.

«Есть удары, нет ударов — все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это значит, что работы в городе — недостаточно», — написал лидер.

Он призвал городские власти быстрее взаимодействовать с правительственными структурами, чтобы горожане могли вовремя получить помощь и актуальную информацию.

Жители Киева перекрыли автомагистраль

Накануне большинство украинских регионов столкнулось с масштабным отключением электричества. Причиной послужило одновременное отключение высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями самой Украины. На этом фоне в ряде городов, в том числе в Киеве, прекратилась подача воды и отопления, была остановлена работа метро. Эксперты прогнозировали восстановление системы не раньше чем через сутки.