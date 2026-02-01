Зеленский назначил экстренное совещание по рамкам компромиссов

Второй раунд перенесенных трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США пройдет в среду или четверг в Абу-Даби. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Владимир Зеленский. Перенос саммита сопровождается экстренной подготовкой украинской делегации, которая отправится в Абу-Даби уже в понедельник вечером. Ключевым этапом подготовки станет завтрашнее совещание, где будут окончательно утверждены границы допустимых компромиссов.

«Только что я говорил с Рустемом Умеровым (секретарь СНБО Украины, глава делегации на переговорах, - Ред.). На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить всё. В понедельник вечером команда уже будет в дороге на переговоры», — заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что февраль станет месяцем максимальной внешнеполитической активности, а успех диалога во многом зависит от позиции Белого дома. Киев рассчитывает, что администрация Дональда Трампа проявит решимость в вопросах безопасности.

«Рассчитываем, что и американская сторона будет так же активна, и в частности это касается мер деэскалации — сокращения ударов. Многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам», — отметил глава государства.

Ранее мировые СМИ, включая агентство Reuters и газету The New York Times, связывали задержку встречи в Абу-Даби с консультациями, которые прошли в Майами между спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и российским представителем Кириллом Дмитриевым.

Напомним, что на данный момент действует временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины, введенный Россией до 1 февраля по личной просьбе Дональда Трампа. Пока неизвестно, будет ли этот мораторий продлен до середины следующей недели, когда в ОАЭ пройдут переговоры.