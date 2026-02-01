Иран назвал условие для переговоров с США

Власти Ирана назвали восстановление доверия условием для переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в беседе с CNN.

По словам министра, в настоящее время доверие к США утрачено, однако есть попытки его восстановить. Поэтому Арагчи допустил возможность новых переговоров в будущем. Он также добавил, что Иран и США находятся на связи через посредников.

Ранее Иран заявил о начале третьей фазы конфликта с США. Трамп допустил возможность военной атаки на Иран.