Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

Украина уже готовит переговорную команду и собирается направить ее в Абу-Даби 2 февраля. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Только что я говорил с [секретарем Совета национальной обороны и безопасности] Рустемом Умеровым. На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», — указал политик.

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби могли перенести по взаимному согласию. Предполагается, что встреча пройдет в середине следующей недели. Новый срок был обозначен по согласию сторон. Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский назвал новыми датами для переговоров 4 и 5 февраля.

Зеленский назвал ненормальной ситуацию с теплом в Киеве

По мнению украинского издания «Страна.ua», перенос переговоров может быть тактическим приемом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы их затянуть.