Названа новая дата переговоров по Украине в Абу-Даби

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится в Абу-Даби в середине предстоящей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что все стороны согласны с этим решением.

«Даты нового раунда в середине недели обозначены по согласию сторон», — сказал источник.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров в столице ОАЭ пройдет 4 и 5 февраля. Встречи состоятся в трехстороннем формате.

Ранее наблюдатели предположили, что перенос переговоров — это тактический прием Зеленского.