Высказывания главы дипломатии ЕС Каи Каллас о переговорах с Россией некорректны по ряду причин, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос. Об этом пишет РИА Новости.

© ТАСС / Zuma

Накануне чиновница на пресс-конференции Европейской службы внешних связей заявила, что Европа якобы не может предложить России что-то сверх того, что РФ уже достигла во взаимоотношениях с американцами.

На фоне этого, подчеркнула Каллас, нет оснований для возобновления диалога между Брюсселем и Москвой.

«Это утверждение некорректно и неоправданно по нескольким причинам», — отметил Эпископос.

По его мнению, Европе следует восстановить диалог с Россией. Он уточнил, что Брюсселю необходимо пойти на переговоры с Москвой в силу многих причин, а не только в рамках процесса по урегулированию кризиса на Украине.