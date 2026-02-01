Власти Ирана опубликовали список жертв протестов
Правительство Ирана по распоряжению президента Масуда Пезешкиана опубликовало список имен около трех тысяч жертв январских протестов. Об этом сообщает газета «Известия».
Иранские власти официально заявляли, что в результате беспорядков не выжили 3 117 человек. В обнародованном перечне на 131 имя меньше. В иранском кабмине пояснили, что личности этих людей пока не установлены.
При этом на Западе приводят цифры, которые в разы превышают официальные. Например, британская газета Daily Mail писала о 16,5 тыс. жертв, а американский журнал Time — о 30 тыс.
В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие.
Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Накануне он сообщил, что Тегеран желает заключить соглашение с Вашингтоном. Глава Белого дома предупредил, что к иранским берегам направляется мощная военно-морская группа, значительно превосходящая по численности ту, что была развернута у берегов Венесуэлы.