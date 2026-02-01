УНИАН: жители Киева перекрыли автомагистраль в городе из-за отключений света
Жители украинской столицы перекрыли Харьковское шоссе из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщило агентство УНИАН, опубликовав видеозаписи с места событий.
На записях видно, что в результате образовалась пробка. На месте находится полиция, которая, однако, пока не предпринимает никаких действий.
В результате масштабной аварии накануне в энергосистеме Украины были обесточены семь областей страны. По словам первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.