Жители Киева перекрыли автомагистраль

Жители украинской столицы перекрыли Харьковское шоссе из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщило агентство УНИАН, опубликовав видеозаписи с места событий.

На записях видно, что в результате образовалась пробка. На месте находится полиция, которая, однако, пока не предпринимает никаких действий.

На Украине увидели хитрый умысел в переносе переговоров Зеленским

В результате масштабной аварии накануне в энергосистеме Украины были обесточены семь областей страны. По словам первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.