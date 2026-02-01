Маск: меры против несанкционированного использования Starlink сработали

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что меры против несанкционированного использования сети Starlink на Украине сработали.

«Похоже, шаги, которые мы предприняли для пресечения несанкционированного использования Starlink... сработали», — написал он в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее на Украине сообщали о временных сбоях в работе Starlink, а в Польше звучали призывы к ограничению использования этой системы на украинской территории.

Въоенный эксперт Василий Дандыкин в беседе с RT рассказал, что Starlink является основным инструментом связи для противника в специальной военной операции.