Ряд стран Европы фактически отказался от «зеленого курса» и возобновил поиски и разработку энергоресурсов, рассказал журналистам Financial Times глава независимой газовой компании Energean Маттиос Ригас.

Бизнесмен пояснил, что не все страны Европы следуют этому тренду. Вместе с тем, изменение подхода отчетливо заметно в Греции, Италии и на Кипре — странах, где работает Energean.

По его словам, эти государства начали пересматривать свои прежние «зеленые» приоритеты после начала военной операции на Украине в 2022 году.

«Еще пять-семь лет назад Греция говорила только о зеленых инвестициях и закрытии угольных электростанций. Сейчас одним из главных пунктов повестки стал проект бурения скважины совместно с Exxon в западной части страны», — признал Ригас.

По мнению предпринимателя, в отдаленной перспективе это может приблизить Грецию к энергетической независимости.

В Италии суды уже отменили запрет на геологоразведку углеводородов, Energean ведет переговоры о получении соответствующих лицензий, в том числе в районах, расположенных рядом с греческими месторождениями, заметил бизнесмен.

Глава компании подчеркнул, что еще несколько лет назад такие проекты вообще не обсуждались, а сейчас власти страны допускают их запуск.

В дальнейшем, констатировал Ригас, европейское топливо будет конкурировать с поставками сжиженного природного газа из США и Катара, а в перспективе, после окончания конфликта — с российским газом.