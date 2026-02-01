Писториус призвал немцев не жаловаться на милитаризацию в духе Мартина Лютера
Министр обороны Германии Борис Писториус необычным образом призвал европейцев сохранять оптимизм на фоне больших трат на вооружения. Он использовал высказывание, приписываемое немецкому средневековому богослову Мартину Лютеру.
«Унылой задницей радостно не пукнешь» — сказал Писториус.
Ранее Politico назвало Германию главным обеспечителем кредита Киеву за счёт активов России.
Также стало известно, что госдолг ФРГ достиг исторического максимума на фоне санкций против России.