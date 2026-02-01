Писториус призвал немцев не жаловаться на милитаризацию в духе Мартина Лютера

Министр обороны Германии Борис Писториус необычным образом призвал европейцев сохранять оптимизм на фоне больших трат на вооружения. Он использовал высказывание, приписываемое немецкому средневековому богослову Мартину Лютеру.

© ТАСС/Zuma

«Унылой задницей радостно не пукнешь» — сказал Писториус.

Ранее Politico назвало Германию главным обеспечителем кредита Киеву за счёт активов России.

Также стало известно, что госдолг ФРГ достиг исторического максимума на фоне санкций против России.