Вучич заявил об ударе по Ирану в ближайшие 48 часов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что американский удар по Ирану будет нанесен в течение ближайших двух суток. В эфире местного телевидения политик объяснил, почему считает такое развитие событие неизбежным.

В воскресенье Вучич стал гостем на телеканале Pink, и затронул тему мировых политических катаклизмов. Он сказал, что видел опубликованные в США документы скандального финансиста Эпштейна, замешанного в педофилии. Теперь сербский президент ожидает удара по Ирану «в ближайшие 48 часов», поскольку, по его мнению, попавшие в досье высокопоставленные персонажи захотят отвлечь внимание общественности.

«Когда появляется эта чепуха, как в прошлом с Моникой Левински, кто-то оказывается под бомбардировкой. Ускорит ли это принятие решений? Я почти уверен, — отметил президент.

Ранее в Иране заявили, что готовы к любой ситуации на фоне воинственных заявлений из США.