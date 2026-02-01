В Италии заявили, что Балканы следует принять в ЕС раньше Украины

Балканские страны имеют приоритет перед Украиной в процессе вступления в Евросоюз, рассказал в беседе с журналистами Corriere della Sera глава МИД Италии Антонио Таяни.

В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении.

В январе 2026 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах принять Киев в ЕС по упрощенной процедуре, нарушающей традиционную концепцию «членства, основанного на заслугах».

«Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС, но прежде идут Балканы. Мы взяли на себя обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом. 3 марта мы проведем встречу «Друзья Балкан» в Риме», — отметил Таяни.

Дипломат уточнил, что 1 апреля вместе с главой МИД Германии Вадефулем приедет в Белград, «чтобы выразить знак внимания Сербии».

Вместе с тем, подчеркнул Таяни, европейские страны помогут Украине, «которой необходимо пройти свой путь».

Напомним, что Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.

По словам политологов, получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС.

Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го.

Хорватия находилась в статусе кандидата с 2003 года, вступила в Евросоюз в 2013 году. После этого расширений блока не происходило.