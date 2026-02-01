Трамп призвал повоевать

Дональд Трамп не устает шокировать своих младших партнеров по Североатлантическому альянсу (НАТО), которые с нескрываемой озабоченностью наблюдают за кардинальным поворотом внешней политики США, которая переориентируется с опоры на Европу на Азиатско-Тихоокеанский регион. Дональд Фредович неоднократно давал понять, что на Европе для нынешней Америки свет клином не сошелся.

© Вечерняя Москва

Причем тренд этот представляется стратегическим, а отнюдь не связанным исключительно с его личной позицией. И вот на фоне все более громких упреков европейских союзников Америки в том, что она отходит от прежних гарантий безопасности Старому Свету, Трамп в своем стиле сделал ход конем. Он призвал своих атлантических союзников прийти на помощь американской армии в ее усилиях на южной границе Соединенных Штатов. Якобы через нее, несмотря на все принимаемые меры, продолжает течь неконтролируемый поток нелегальных эмигрантов, которых сам Трамп неизменно представляет главной угрозой нацбезопасности. Мол, эмигранты — причина роста преступности в стране, увеличения масштабов наркомании. Да и американские сенаторы уже неоднократно предлагали провести наземную боевую операцию в Мексике против местных наркокартелей, которые заодно зарабатывают и на стремящихся в США мигрантах.

Трамп добился от союзников (во всяком случае, на словах) согласия постепенно довести военные расходы до 5 процентов ВВП и заявил о том, что именно европейцы должны нести основную тяжесть поддержки украинской хунты. И таким образом президент США остроумно ответил на претензии ряда лидеров стран ЕС, озабоченных возможным сокращением американского военного присутствия в Европе.

Действительно, а что вы готовы сделать для США в рамках следования известной статье № 5 Атлантической хартии, в соответствии с которой в случае возникновения угрозы против территории одного из союзников остальные должны прийти на помощь? Но никто из европейских атлантистов, видимо, и в страшном сне не видел, что США может кто-то или что-то угрожать. Кроме, естественно, российского ядерного потенциала. Нет, союзники присоединялись к действиям американской армии в Ираке и Афганистане, но чтобы встал вопрос непосредственно о помощи в обороне самих США? Для Трампа же нелегальная эмиграция — давно больная тема.

Еще в ходе своего первого президентского мандата он, вопреки сопротивлению Конгресса, принялся строить стену на границе с Мексикой. Теперь Трамп использует в городах против мигрантов подразделения национальной гвардии и укрепляет пограничные силы. И вот, видимо, окончательно разобидевшись на партнеров по НАТО, которые дерзнули прислать коллективными усилиями целую роту для обороны Гренландии, призывает их поспособствовать обороне южной границы США. Союз — это ведь обоюдные обязательства, не правда ли? К тому же Трамп не раз критиковал партнеров за непродуманную миграционную политику, которая-де разрушает европейскую цивилизацию и идентичность. И тут, надо полагать, он им намерен преподать такой геостратегический урок. А европейцам, которые только подписали торговое соглашение с Общим рынком стран Латинской Америки (МЕРКОСУР), остается гадать, намерен Трамп их поссорить с латиноамериканцами или, как всегда, просто поднимает ставки в большой игре.